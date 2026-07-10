Capturados 254 personas por extorsión en Santa Marta durante el primer semestre de 2026

Como parte de los operativos para hacer frente a las redes dedicadas a intimidar a comerciantes, empresarios y ciudadanos durante los primeros seis meses de 2026 fueron capturadas 254 personas por delitos relacionados con la extorsión, en medio de operativos adelantados por unidades del GAULA de la Policía Nacional.

De acuerdo al balance entregado por el coronel Fabio Sierra, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta se ha logrado además que el 94 % de los capturados recibieran medida de aseguramiento intramural por decisión de las autoridades judiciales.

“La mayoría de estas personas tienen vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, aunque también hemos identificado individuos que, sin pertenecer a estas organizaciones, utilizan sus nombres para amenazar e intimidar a las víctimas con el fin de obtener dinero”, señaló el coronel Fabio Sierra, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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Entre los resultados más relevantes figura la captura de los presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra conocidos con los alias de “Nico” y “Eduardo”, quienes, según la investigación, exigían el pago de 30 millones de pesos mensuales a una empresa constructora para permitirle continuar con sus operaciones sin represalias.

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a comerciantes, empresarios y comunidad en general para denunciar cualquier caso de extorsión o amenaza a través de las líneas oficiales del GAULA de la Policía Nacional, garantizando absoluta reserva y acompañamiento durante el proceso.