Entra en operación la EBAR Norte: clave para mejorar alcantarillado en Santa Marta

Santa Marta

Entró en funcionamiento la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales -EBAR-, considerada la infraestructura más importante del sistema de alcantarillado de Santa Marta y una de las obras de saneamiento básico más relevantes ejecutadas en la ciudad en las últimas décadas.

La rehabilitación implicó el reemplazo de equipos electromecánicos, la instalación de nuevas unidades de bombeo de alta capacidad, la modernización del sistema hidráulico, válvulas, tuberías, tableros eléctricos y mecanismos de operación, además de adecuaciones civiles que permiten que la infraestructura vuelva a operar con condiciones técnicas acordes con las necesidades actuales de la ciudad.

La EBAR Norte recibe prácticamente todas las aguas residuales del sector norte de Santa Marta antes de impulsarlas hacia el sistema de conducción y disposición final. Según la administración distrital, la estación tendrá capacidad para atender la demanda de cerca de 550.000 habitantes, reduciendo de manera significativa el riesgo de nuevos rebosamientos en Pescaíto, Bellavista, el Centro Histórico y otros sectores del norte de Santa Marta.

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La puesta en funcionamiento de este proyecto se dio luego de 15 meses de trabajo en un acto encabezado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello y la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, precisamente los recursos por $31.892 millones a los que ascendió la inversión de este proyecto fueron destinados desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda.