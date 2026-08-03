Sismo de 3,7 sacudió a Plato y se sintió en varios municipios del Magdalena

La tranquilidad de la mañana de este lunes se vio interrumpida por un sismo que fue percibido por habitantes de varios municipios del centro del Magdalena, entre ellos Plato y Chivolo.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el evento ocurrió a las 6:27 de la mañana y alcanzó una magnitud de 3,7. El epicentro fue ubicado en jurisdicción de Plato, con una profundidad de 39 kilómetros y a unos 16 kilómetros de Chivolo.

Aunque el movimiento fue sentido por la comunidad, hasta el momento los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales no han informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que los ciudadanos que hayan percibido el temblor pueden contribuir al monitoreo de estos eventos diligenciando el formulario Sismo Sentido, disponible en la plataforma oficial de la entidad.