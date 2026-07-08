Gremios ofrecen hasta $1.000 millones para fortalecer la seguridad en el Magdalena

Durante la Cumbre Global de Seguridad Magdalena, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Carlos Jaramillo, destacó la articulación entre las autoridades, el sector privado y la sociedad civil para fortalecer la seguridad en el departamento.

Asimismo, anunció la destinación de por lo menos $1.000 millones para reforzar las estrategias que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento.

“Hemos pedido a la Gobernadora Margarita Guerra retomar los diferentes frentes de seguridad que han sido funcionales en Santa Marta y amplificarlos en todo el departamento, asimismo, reforzar los protocolos de denuncia para que el pequeño comerciante que hoy tiene miedo a la extorsión pueda hacerlo de manera segura”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Precisó que el sector empresarial pondrá a disposición de la Gobernación del Magdalena y de las autoridades la información consolidada de las 29.119 empresas registradas en 25 municipios del departamento, con el propósito de aportar herramientas para la inteligencia territorial y la toma de decisiones estratégicas en la lucha contra la delincuencia.

A su turno, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra reiteró el llamado al Gobierno Nacional para incrementar el apoyo al departamento con mayores recursos, tecnología y capacidades operativas para el Ejército y la Policía.

De igual forma, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que las denuncias presentadas por los ciudadanos se traduzcan en procesos efectivos de judicialización, permitiendo que las capturas en contra de los Grupos Armados Organizados realizadas tanto por la Policía como el Ejército tengan resultados sostenibles en la reducción de delitos como la extorsión y el homicidio.

Le puede interesar: Cárcel para policía que sería el presunto responsable de la muerte de un joven en Pivijay

Como resultado de la Cumbre, el sector bananero anunció su aporte para el mejoramiento de la ESE Hospital Local de Zona Bananera, mientras que la Cámara de Comercio respaldará las estrategias de seguridad mediante el fortalecimiento y actualización de información estratégica para las autoridades.