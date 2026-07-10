Siniestralidad vial creció en un 11 % en Magdalena

Las cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, consolidadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), evidencian un aumento en el número de personas fallecidas por siniestros viales en el Magdalena durante los primeros cuatro meses de 2026.

El informe, con corte al 30 de abril, reporta 90 víctimas fatales, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían registrado 81, para una diferencia de nueve casos, equivalente a un incremento del 11,1 %.

El comportamiento mensual muestra que enero fue el mes que registró el mayor incremento. Durante ese periodo se contabilizaron 27 personas fallecidas, mientras que en enero de 2025 se habían registrado 14 víctimas. La diferencia fue de 13 casos, lo que convirtió a este mes en el principal responsable del aumento acumulado durante el primer cuatrimestre.

En febrero la tendencia cambió. Las cifras pasaron de 26 personas fallecidas en 2025 a 16 en 2026, lo que representa una disminución de 10 casos. El comportamiento fue similar en marzo, cuando el número de víctimas pasó de 22 a 19, con una reducción de tres fallecidos frente al mismo mes del año anterior.

Santa Marta concentró 47 de las 90 víctimas fatales reportadas entre enero y abril, lo que equivale al 40% de las muertes, manteniéndose como el municipio con más muertes por siniestros viales.

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El Banco presentó el mayor aumento porcentual entre los municipios que ya registraban casos, al pasar de dos fallecidos en 2025 a cinco en 2026, lo que representa un incremento del 150 %. Por su parte, Guamal pasó de no reportar víctimas durante el mismo periodo del año anterior a contabilizar cuatro fallecidos.