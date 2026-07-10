Concejo de Barranquilla pide al nuevo gobierno priorizar desconstrucción del viejo Pumarejo

La demolición del antiguo puente Pumarejo volvió a ser puesta sobre la mesa por integrantes del Concejo de Barranquilla, quienes consideran que esta debe convertirse en una de las primeras tareas de la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, con el propósito de garantizar la navegabilidad del río Magdalena y aprovechar plenamente la infraestructura del nuevo puente.

Desde la corporación señalaron que, pese a la construcción del nuevo puente Pumarejo, aún no se ha cumplido el objetivo principal de la obra: permitir el paso de grandes embarcaciones río arriba para fortalecer la competitividad portuaria y dinamizar la economía de los municipios ribereños.

El concejal del Partido Liberal, Freddy Barón, aseguró que el antiguo puente ya cumplió su función como conexión vial entre Atlántico y Magdalena, por lo que considera indispensable avanzar en su desmonte.

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“La verdadera razón por la cual se construyó el nuevo puente fue para que las embarcaciones pudieran pasar por debajo de la estructura, porque el puente viejo era muy bajo”, afirmó el cabildante.

Barón insistió en que mantener en pie la antigua infraestructura limita el desarrollo de la navegación sobre el río Magdalena, afectando las posibilidades de crecimiento del sector portuario y del transporte fluvial en la región Caribe.

La petición cobra fuerza luego de que, hace cerca de un mes, la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, revelara que el Gobierno Nacional evaluaba llevar el proyecto de demolición del antiguo puente Pumarejo a un documento Conpes, con el fin de asegurar los recursos necesarios para ejecutar la obra.

Los concejales esperan que, con la llegada de Elsa Noguera al Ministerio de Transporte, el proyecto avance de manera definitiva y se elimine el principal obstáculo que aún impide aprovechar al máximo las capacidades del nuevo puente Pumarejo y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.