Arroceros de Yaguará esperan que se cumplan acuerdos para garantizar el agua

Neiva

Los arroceros de la Asociación del Distrito de Riego Llanos de Yaguará y de Asosantana aseguraron que permanecen a la espera de que se cumplan los compromisos adquiridos por Electrohuila para restablecer el flujo de agua hacia el distrito de riego, afectado por la disminución del caudal del río Pedernal.

Federico Cabrera, integrante de la junta directiva de la asociación, explicó que la situación se presenta a la suspensión de operación de pequeñas centrales hidroeléctricas ubicadas en Íquira, lo que ha reducido significativamente el caudal que llega al distrito. Según indicó, los productores llevan cerca de tres meses buscando una solución y ya empiezan a registrarse afectaciones en los cultivos.

Durante la reunión sostenida con representantes de Electrohuila y los agricultores, se acordó adelantar los permisos con la CAM y las verificaciones técnicas necesarias para permitir el paso del agua. Además, los productores recibieron el compromiso de que este jueves comenzarían las pruebas de preoperación y que las centrales hidroeléctricas volverían a operar en su totalidad el viernes 10 de julio.

Los agricultores señalaron que el distrito cuenta con 72 usuarios directos y que, en total, cerca de 100 concesiones de agua y explotaciones agrícolas se ven afectadas si el suministro no se normaliza en los próximos días. Por ello, esperan que los acuerdos alcanzados se materialicen esta misma semana y permitan garantizar el agua necesaria para los cultivos de arroz.