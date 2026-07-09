Millonarios perdió el fichaje de un arquero internacional: esto ocurrió, según César Augusto Londoño

El Mundial 2026 entró en su recta final y con ello vuelven a ser noticia los clubes del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que empiezana a sonar posibles fichajes. Un ejemplo de lo anterior es Millonarios, que está en la búsqueda de un arquero, tras confirmarse la salida de Diego Novoa y el arreglo que se busca con Guillermo de Amores.

Según información de César Agusto Londoño en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el cuadro capitalino tenía listo el fichaje de su nuevo guardameta, quien provenía del mercado internacional, pero en las últimas horas la negociación se cayó por completo.

Es preciso recordar que hasta el momento, Millonarios ha anunciado la contratación de Francisco Chaverra (carrilero proveniente del Independiente Medellín) y el regreso de Daniel Ruiz (mediocampista que regresa tras su cesión). Así pues, pudo ser la tercera cara nueva del equipo para la temporada 2026-2, pero ya no será así.

Millonarios perdió el fichaje de un arquero internacional

El futbolista apuntado era Christopher Varela, venezolano de 26 años que tuvo paso reciente por equipos nacionales como Atlético Bucaramanga en 2023 e Internacional de Bogotá (ahora La Equidad) en 2025.

“El portero venezolano Christopher Varela, que venía de La Guaira para reforzar a Millonarios, lamentablemente no puede venir. Se descartó su venida, aunque estaba completamente arreglado", empezó diciendo César Augusto.

Y advirtió que las razones para no llegar a la capital del país fueron netamente personales: “Resulta que tiene un hijo con un problema cardíaco, en Bucaramanga le fue mal con el tema del hijo. El miércoles iba a llegar a Millonarios, estaba listo, pero al final el asunto no se pudo concretar y se dañó la negociación. Sin duda, era una alternativa interesante”.

Así pues, el cuadro albiazul continúa en la búsqueda de refuerzos para la portería, dado que por ahora cuenta con el canterano David Rodríguez. Asimismo, su temporada comenzará el sábado 25 de julio en El Campín frente al Bucaramanga.