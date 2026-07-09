Grande de Europa se sumaría a la puja por el fichaje de Jhon Lucumí: equipos interesados

Jhon Janer Lucumí fue uno de los hombres clave en el buen Mundial a nivel defensivo que tuvo la Selección Colombia. El caleño conformó una zaga poco vulnerable que apenas encajó un gol en el certamen, el convertido por Uzbekistán en el primer juego de la fase de grupos que tuvo como gran responsable a Camilo Vargas por su fallo.

Le puede interesar: “La Selección Colombia se arruga en los penales”: debate en El VBAR frente al decepcionante balance

El buen nivel mostrado por el central de 28 años no es algo nuevo, pues ha causado sensación los últimos años con el Bolonia de Italia, siendo protagonista en la obtención de la Copa de Italia 2025 o la clasificación histórica a la última Champions League. Su nombre ha sonado en los más recientes periodos de transferencia para reforzar otros equipos, pero las negociaciones no han sido fáciles y el club Rossoblù logró su permanencia.

El grande Europa que se sumó a la puja por Lucumí

En el último mercado de verano fue el Sunderland de Inglaterra, recién ascendido a la Premier League hace un año, el que intentó su fichaje. Sin embargo, la cláusula fijada por Bolonia de 28 millones de euros (rescisión) impidió el movimiento. Actualmente, el colombiano aparece en la carpeta de los ingleses nuevamente, de cara a afrontar la Europa League, tras quedar séptimos en la última liga.

Lea también: Tabla de posiciones Ranking FIFA: así quedó Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

Por su parte, se ha sabido que Juventus ha intentado en los últimos meses también la incorporación del central zurdo. No obstante, tienen en la mira a otro central: el bosnio Tarik Muharemović al servicio del Sassuolo de Italia y quien también tuvo un destacado Mundial con su selección. Sunderland también baraja esa posibilidad, por lo que tanto la Vecchia Signora como los ingleses consideran a los dos centrales de cara a reforzar el equipo.

Sin embargo, en medio de las pujas y los intereses, se habría sumado otro equipo al interés por Jhon Lucumí: el Inter de Milán, del que también se ha especulado tendría intenciones de ir por Davinson Sánchez. El medio Tuttosport reveló sobre Lucumí: “Mientras la Juventus preguntaba por Solet (Oumar), el Inter inició su ofensiva por el central colombiano, recién eliminado del Mundial y, por lo tanto, dispuesto a considerar cuidadosamente su futuro”.

Pero Tuttosport también reveló que otro equipo de la Premier League tiene interés en Lucumí: “El Nottingham Forest también está interesado en Jhon Lucumí. El club inglés, que ha realizado varios fichajes en la Serie A en los últimos años regresa a Italia. La cláusula de rescisión representa una oportunidad tentadora. El club de la Premier League también mantiene una buena relación con el Bologna", se lee en la publicación.

Así las cosas, se conoce que Juventus, Inter de Milán, Sunderland y Nottingham Forest tienen interés real en incorporar a Lucumí, quien cuenta con contrato hasta junio de 2027 en Bolonia y su cláusula de salida es de 28 millones de euros. En el conjunto Rossoblù está desde agosto de 2022, cuando fue comprado por poco más de 8 millones de euros al Genk de Bélgica.

Falcao: “Nuestro fútbol no puede fomentar vagos, ni mediocridad”

Además de los cinco partidos que disputó en el Mundial, Lucumí disputó 43 partidos con su club en la última temporada, de los cuales en 40 lo hizo como titular y aportó un gol y una asistencia.