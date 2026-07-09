Precio del dólar en Venezuela para HOY 9 de julio: Cotizaciones superan nueva barrera

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este 9 de julio de 2026, en donde los precios marcan un nuevo precedente para las cotizaciones a futuro.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 700,22490000 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 9 de julio de 2026. Esto significa la ruptura de la brecha de los 700 bolívares, superando las cotizaciones del día anterior ($685,94270000 bolívares).

Estos aumentos también aplican para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 798,29139724 bolívares.

798,29139724 bolívares. Yuan chino: 102,97425000 bolívares.

102,97425000 bolívares. Lira turca: 14,94498596 bolívares.

14,94498596 bolívares. Rublo ruso: 9,11848530 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancaribe: 784,9702 para compra - 785,4361 para venta

784,9702 para compra - 785,4361 para venta Banco Exterior: 692,8021 para compra - 745,2103 para venta

692,8021 para compra - 745,2103 para venta Banesco: 686,5761 para compra - 683,9991 para venta

686,5761 para compra - 683,9991 para venta BBVA Provincial: 688,9883 para compra – 685,8430 para venta

688,9883 para compra – 685,8430 para venta Banco Mercantil : 685,9428 para compra - 685,9926 para venta

: 685,9428 para compra - 685,9926 para venta Otras instituciones: 703,1555 para compra - 729,8509 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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