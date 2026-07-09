Gobierno expidió decreto para que personas trans y no binarias cambien gratis su registro civil

En uno de sus últimos actos al frente del Ministerio de Justicia, Jorge Iván Cuervo anunció la firma del decreto que permitirá a las personas trans y no binarias modificar su registro civil de manera gratuita.

A través de sus redes sociales, el ministro saliente confirmó la expedición de la norma y la calificó como uno de los principales logros de su gestión. “Hoy salió el Decreto 0732/26 que permite a las personas trans y no binarias cambiar su registro civil de manera gratuita, mi última firma significativa. Un logro importante de un gobierno progresista, una buena forma de terminar este paso por el servicio público”, escribió.

La decisión se conoce el mismo día en que se confirmó quién quedará al frente de esa cartera durante el último tramo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fuentes del Ministerio de Justicia informaron este 9 de julio que Cielo Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio, asumirá como ministra de Justicia encargada durante lo que resta del Gobierno. Está previsto que inicie funciones a partir del próximo martes.

Con su designación, Rusinque se convertirá en la sexta persona en dirigir el Ministerio de Justicia durante la administración Petro. Antes ocuparon ese cargo Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Andrés Idárraga (como encargado), Eduardo Montealegre y Jorge Iván Cuervo.

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, Cielo Rusinque ha sido una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro. Antes de llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio dirigió el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), donde estuvo al frente de la política social del Gobierno. Desde finales de 2024 lidera la SIC, entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores, promover la libre competencia y vigilar el cumplimiento del régimen de protección de datos personales. Ahora asumirá, de manera encargada, el Ministerio de Justicia durante el último mes del actual Gobierno.

La salida de Jorge Iván Cuervo se produjo en medio de diferencias con el presidente Gustavo Petro sobre varios asuntos de la agenda gubernamental. El episodio que aceleró su relevo fue una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que tomó distancia del llamado del mandatario a la desobediencia civil y reconoció dificultades en la implementación de la política de paz total. Esas declaraciones habrían generado malestar en la Casa de Nariño y, posteriormente, el presidente decidió relevarlo del cargo.

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