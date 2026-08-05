Desmantelan Cártel Jalisco en España: 2,5 toneladas de metanfetamina incautadas y 13 arrestos

Una operación conjunta entre las Policías de España y Francia desarticuló en Cataluña (noreste de España) una rama del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación en la que se incautaron de 2,5 toneladas de metanfetamina y detuvieron a trece personas (siete mexicanas), de las que doce entraron ya en prisión.

La operación contra esta rama del cartel mexicano permitió desmantelar además uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación de metanfetamina localizados en Europa hasta la fecha, según informaron fuentes oficiales.

La organización criminal había introducido en España la metanfetamina camuflada en mercancía legal, en concreto, en unas 12 toneladas de aroma líquido de vainilla envasadas en botellas de plástico procedentes de México, utilizado para productos alimenticios o de cosmética, entre otros.

Esta rama criminal vinculada al peligroso Cártel Jalisco disponía de un laboratorio altamente sofisticado en la localidad catalana de Almenar, donde se recuperaba la metanfetamina mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización.

Los investigadores calculan que la banda podía extraer en solo dos días, como mucho tres, unos 800 kilos de metanfetamina, una vez que la mercancía había llegado a estas instalaciones.

El laboratorio desmantelado se hallaba en una finca en el campo y su elección no fue casual, ya que la zona es un punto geoestratégico por su cercanía con Francia y por su extensa red de comunicaciones, apunta la policía.

Cuando los agentes constataron que los narcotraficantes ya habían iniciado el proceso de recuperación de la droga, el 10 de julio desplegaron un dispositivo que permitió desmantelar toda la infraestructura logística de la banda y detener a sus miembros.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de junio, cuando las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México sospechoso de transportar sustancias estupefacientes con destino final a España.

Una vez confirmadas las sospechas, se inició el dispositivo policial de seguimiento y vigilancia de la mercancía hasta su destino final en el laboratorio, donde la droga tenía que ser recuperada para su posterior distribución a gran escala.

De los trece detenidos, siete son mexicanos: en concreto, cinco proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, considerado el principal bastión y centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que los otros dos son del estado de Sinaloa. El resto de los arrestados son de nacionalidad española y colombiana.

Según la Policía, se trataba de un grupo itinerante que no tenía intención de establecerse en España, aunque los investigadores desconocen cuánto tiempo llevaban operando en Cataluña.