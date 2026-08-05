¿Cuáles son las medidas que regirán en Pasto con ocasión de la posesión presidencial?

Pasto-Nariño

En el marco de la conmemoración de la Batalla de Boyacá y la posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella, que demanda medidas especiales en materia de seguridad, la Alcaldía de Pasto expidió el decreto con las determinaciones que buscan garantizar la convivencia en la zona urbana y rural del municipio.

Entre las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto de 2026 y las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto de 2026, queda prohibida la realización de las siguientes actividades:

Movilización y transporte de escombros y materiales de construcción.

Movilización y transporte de trasteos.

Tránsito de motocicletas con parrillero.

Movilización y transporte de gas en cilindros.

Porte de armas de fuego.

Sobrevuelo de aeronaves no tripuladas (drones).

Se exceptúan de la prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero y del sobrevuelo de drones los organismos de seguridad, como el Ejército, la Policía, la Alcaldía de Pasto y los agentes de tránsito, en ejercicio de sus funciones.

Habrá Ley seca

Asimismo, se prohíbe y restringe el expendio y consumo de licor y bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público y en espacios públicos, desde la 1:00 a. m. del viernes 7 de agosto de 2026 hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto de 2026.

Esta restricción no aplicará a los eventos privados que cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Gobierno Municipal, previa aprobación de los requisitos establecidos.

Las autoridades locales hicieron un llamado a acatar estas disposiciones, las cuales tienen como propósito preservar el orden público, garantizar la seguridad y promover una conmemoración en un ambiente de tranquilidad y convivencia.