Rodrigo Londoño confirma que está en España y asegura que regresará a Colombia

El presidente y director del Partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverri, confirmó este jueves que se encuentra en Madrid, España, donde adelanta una agenda relacionada con la implementación del Acuerdo Final de Paz y el cumplimiento de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo divulgó Caracol Radio.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el también firmante del Acuerdo explicó que su visita hace parte de las actividades de conmemoración de los diez años de la firma del pacto de paz y busca fortalecer el respaldo internacional a su implementación.

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“Como signatario del Acuerdo Final de Paz, me encuentro en Madrid reafirmando apoyos para su implementación integral y el cumplimiento de las sentencias de la JEP, en el marco de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo”, expresó Londoño.

El dirigente político también respondió a una posible permanencia en el exterior y aseguró que, una vez concluya su agenda, regresará a Colombia.

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“Tras cumplir esta agenda, preparo mi regreso a Colombia para seguir trabajando, como siempre, por la defensa de la paz. Mi compromiso está en Colombia”, afirmó.

Rodrigo Londoño reiteró que continuará impulsando la implementación del Acuerdo de Paz y el trabajo en favor de las víctimas del conflicto armado.

“Seguimos trabajando sin descanso por las víctimas y la satisfacción de sus derechos. La paz vencerá”, concluyó.

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