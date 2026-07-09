Deuda de $13.000 millones de Sanitas ya afecta el pago de salarios en la Clínica San Luis

La deuda de $13.000 millones que Sanitas mantiene con la Clínica San Luis ya comenzó a sentirse al interior de la institución.

Su gerente, Sergio Prada, aseguró que la falta de esos recursos ha dificultado el pago de salarios a los trabajadores y a los proveedores de medicamentos e insumos.

“Cuando a nosotros no nos cumplen, nosotros dejamos de cumplir. Lo más grave es empezar a dejar de cumplir con la parte de los salarios a nuestros trabajadores y a las empresas que nos surten medicamentos e insumos”, afirmó Prada.

Según Prada, la clínica y Sanitas vienen buscando una salida a esta situación desde enero. Sin embargo, aseguró que las conversaciones no han dado resultados y que las directivas nacionales de la EPS aún no concretan acuerdos que permitan aliviar la situación financiera de la institución.

La Clínica San Luis dio un preaviso a Sanitas en el que advierte que podría suspender la atención a sus afiliados a partir del 30 de julio si antes no se logra un acuerdo.

La medida afectaría principalmente a los niños, las madres gestantes y las mujeres afiliadas a Sanitas en Bucaramanga y su área metropolitana.

Hasta el 30 de julio, la Clínica San Luis continuará atendiendo las urgencias obstétricas y pediátricas, así como los tratamientos oncológicos que ya están en curso. Sin embargo, ya no iniciará nuevos tratamientos para pacientes con cáncer con el fin de evitar que esos procesos queden inconclusos si finalmente se suspende la atención a los usuarios de la EPS.

El gerente aseguró que la deuda de Sanitas refleja una crisis financiera que también involucra a otras EPS.

Según explicó, la Clínica San Luis acumula una cartera de $34.000 millones y, además, aún espera recuperar otros $15.000 millones que quedaron pendientes tras la liquidación de varias entidades del sistema de salud.