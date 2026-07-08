Presidente electo Abelardo De La Espriella visitará Bucaramanga el próximo martes 14 de julio

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, estará en Bucaramanga el próximo martes 14 de julio.

Esto lo confirmó el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, quien aseguró que la Alcaldía será la anfitriona de la visita del mandatario electo.

“Tenemos una fecha. Nos hemos comunicado con el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella. El próximo martes 14 de julio estará en esta ciudad de Bucaramanga y la Alcaldía será la anfitriona de la visita del señor presidente electo”, afirmó el Portilla.

Aunque no se han dado a conocer detalles sobre la agenda que cumplirá el presidente electo en la capital santandereana, el alcalde señaló que este encuentro permitirá empezar a fortalecer el trabajo entre Bucaramanga y el nuevo Gobierno Nacional.

Portilla también destacó la designación de Jaime Andrés como próximo ministro de Vivienda. Aseguró que la ciudad espera fortalecer la relación con el Gobierno Nacional para impulsar proyectos en temas como vivienda, movilidad, seguridad, desarrollo urbano e infraestructura.

“Nuestra ciudad ha estado huérfana durante muchísimos años de la mirada nacional. Con este avance Bucaramanga va a tener un enlace más fuerte con el orden nacional, no solo en vivienda, sino también en movilidad, seguridad, desarrollo urbano e infraestructura”, manifestó el alcalde.

La visita del presidente electo será la primera que realizará a Bucaramanga desde que fue elegido y se espera que durante los próximos días se conozcan más detalles sobre su agenda en la ciudad.