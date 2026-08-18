¿De dónde va a salir la plata para la reconstrucción tras el terremoto?: congresistas debaten

La reconstrucción tras el terremoto ha abierto el debate sobre la necesidad de replantear el Presupuesto General de la Nación de 2027, por un documento ajustado a las necesidades del país para atender la crisis.

Es de recordar que el Presupuesto fue devuelto por el Congreso al Gobierno, luego de que la administración de Gustavo Petro lo presentara nuevamente desfinanciado, en al menos $30 billones.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de 6AM W los representantes Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, y Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, de las comisiones económicas, que tendrán que debatir el Presupuesto.

Pérez defendió que se hubiese aprobado la devolución del presupuesto, no solo porque estaba definanciado, sino porque eso permitirá al nuevo gobierno debe reorientar el gasto y corregir la falta de conexión entre ingresos, gastos, el marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero y las normas de responsabilidad fiscal.

Por su parte, Bastidas aseguró que el problema de fondo de las finanzas públicas es estructural y viene de varias décadas atrás: “Aquí, desde hace más de 30 años, hay un desbalance profundo de lo que son los gastos del Estado colombiano frente a los ingresos fiscales que tiene el mismo Estado”.

La reconstrucción podría costar cerca del 2% del PIB

El representante del Centro Democrático estimó que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto podría representar cerca de dos puntos del Producto Interno Bruto: las primeras estimaciones hablan de alrededor de 30 billones de pesos, aunque otras proyecciones elevan la cifra hasta los 40 billones.

“Por mucha solidaridad que haya, no se llega al 5% del costo total de esa reconstrucción. Es una tarea descomunal”, dijo.

Y propuso ampliar el mecanismo de obras por impuestos a las zonas afectadas por el terremoto. También planteó medidas tributarias para las zonas afectadas, entre ellas la posibilidad de que los municipios puedan exonerar del impuesto predial a los bienes afectados por el terremoto.

¿Recurrir a la deuda?

Durante el gobierno Petro, se cuestionó duramente el incremento de la deuda; pero ahora el gobierno De la Espriella habla de una disponibilidad de 200 millones de dólares del Banco Mundial para atender la crisis.

Bastidas cuestionó esa decisión y aseguró que la deuda “no se disparó con el gobierno de Gustavo Petro”. Y explicó: “Con el gobierno de Gustavo Petro se recibió una deuda que valía el 57 % del PIB”.

Sin embargo, reconoció que la magnitud de la emergencia obligará al Estado a acudir a nuevas fuentes: “Con las circunstancias del terremoto y la necesidad de asumir las responsabilidades que implica reconstruirla, por supuesto, el Estado tiene que utilizar medidas excepcionales para poder asumir las responsabilidades”.