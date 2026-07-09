Partido Verde reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella

El Partido Verde, que durante las más recientes elecciones presidenciales respaldó la candidatura de Iván Cepeda, reconoció el triunfo de Abelardo de La Espriella.

“Como organización política, somos respetuosos de la Constitución Política, de la separación de poderes, de la autonomía de las instituciones y del Estado Social de Derecho, principios fundamentales que deben orientar la actuación de todos los actores políticos y sociales del país”, dice el comunicado.

“En ese sentido, el Partido Alianza Verde reconoce el resultado oficial de las elecciones presidenciales, conforme a la certificación y declaratoria realizada por las autoridades electorales competentes, que acreditaron el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente y José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente electo”, agregó el Partido.

El Partido también hace un llamado a la calma en medio de la tensión que ha generado la coyuntura política.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a los partidos políticos y a los distintos sectores de la sociedad a mantener la calma, la cordura y el respeto por las instituciones democráticas. Las diferencias políticas y cualquier controversia deben tramitarse exclusivamente a través de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y el fortalecimiento de la democracia”, dice el comunicado.

Finalmente, la colectividad hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro a llevar a cabo el empalme con el nuevo Gobierno.

“Invitamos al Gobierno saliente a realizar un proceso de empalme transparente, responsable y oportuno, entregando los informes y la información necesaria para asegurar una transición ordenada en beneficio del país”, puntualizó la Alianza Verde.

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