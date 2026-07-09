Ministros designados del Gobierno entrante celebran mesa técnica con la Contraloría

El Contralor General de la República (e), Carlos Enrique Silgado y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, instalaron este miércoles una mesa técnica para hacer un acompañamiento sectorial en el que el ente de control le entregará el diagnóstico del estado actual en materia fiscal de los diversos sectores.

Allí estuvieron los contralores delegados y los ministros designados por la administración entrante.

El contralor General explicó que la información entregada “no constituye una valoración política, no representa una calificación sobre una administración determinada, ni implica un pronunciamiento definitivo de la entidad”, sino que corresponde a insumos técnicos preliminares para la articulación institucional de la Contraloría con el Gobierno entrante y no constituyen hallazgos fiscales, prejuzgamientos ni actuaciones de coadministración.

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Entre tanto, Carlos Alonso Lucio, jefe programático del Gobierno electo, afirmó que “a sabiendas de que este es un gobierno que tenía mucho más que esconder, que contar y que mostrar, nosotros empezamos a construir desde hace 9 meses el empalme”, y, por ende, pidieron este acompañamiento del ente de control para conocer posibles alertas.

Por su parte, Viviane Morales, ministra designada de Educación, aseveró que “lo que no quisieron hacer los ministerios del gobierno de Petro, pues lo tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta, con la información pública, con la información oficial y con el enorme acervo de conocimiento y de técnica que tiene la contraloría en el seguimiento de la función pública”.

De este modo, esto lo hacen para tener el mayor conocimiento para cuando entren en ejercicio.

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Desde otra cartera, Elsa Noguera, ministra designada de Transporte, argumentó que esperan tener más reuniones, sobre asuntos como vías terciarias, entre otros.

“Sin duda, es una gran herramienta que nos está entregando la Contraloría General de la República, sobre todo para el caso nuestro del sector de transporte, infraestructura (…) esta información que estamos recibiendo no solo prende la alarma sino que también nos está indicando un rumbo para poderla resolver, que al final es lo que le interesa a la gente, a los colombianos”, remató Noguera.

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