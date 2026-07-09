“La tecnología va más rápido que la legislación”: experta sobre difusión abusiva de contenido íntimo

María Camila Correa, profesora y coordinadora del Área de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

La Corte Constitucional de Colombia emitió un pronunciamiento clave sobre la violencia de género digital. En una reciente sentencia (Sentencia T-184-26), el alto tribunal definió el alcance del consentimiento en casos de difusión no autorizada de imágenes íntimas en plataformas digitales.

En ese orden, la Corte solicitó al Congreso de la República regular las condiciones penales de esta conducta.

“La Corte reafirmó que el consentimiento para difundir contenido íntimo puede ser retirado en cualquier momento y que dicha decisión debe ser respetada plenamente”.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, María Camila Correa, profesora y directora del grupo de investigación en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, explicó el vacío legislativo que existe en el país. Según la experta, la difusión abusiva de imágenes íntimas no se puede sancionar penalmente en la actualidad porque el delito no existe en el Código Penal.

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