Universidad Javeriana lanzó vacantes y algunas no piden experiencia: Lista completa y cómo aplicar

Universidad Javeriana en Bogotá e imagen de referencia de trabajadores. Fotos: Universidad Javeriana / Getty Images

La Universidad Javeriana es una de las instituciones de mayor prestigio en Colombia. Durante más de cuatro siglos de historia, ha brindado egresados notables en diferentes campos del conocimiento, como el derecho, la medicina o el periodismo.

Su calidad y reputación académica le han permitido ser distinguida entre las tres mejores universidades de Colombia, ya que sus egresados logran posicionarse de forma eficaz en el mercado laboral. Asimismo, cuenta con una amplia diversidad de programas para que los aspirantes puedan escoger el que se ajuste a sus intereses.

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Institución que a través de sus redes sociales lanzó una nueva convocatoria de empleo para diferentes cargos que tiene el fin de cubrir su planta de personal en los diferentes departamentos académicos de la sede Bogotá.

“La Pontificia Universidad Javeriana adelanta los procesos de selección de manera directa, sin intermediarios, y no solicitará al candidato la realización de pagos o participación en cursos como medio para la postulación a las vacantes”, señaló la entidad.

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¿Qué vacantes están disponibles?

Según indica la Universidad Javeriana, las vacantes que están disponibles son las siguientes:

Capitán o capitana de meseros

Auxiliar Departamento Comunicación

Judicante para el Consultorio Jurídico

Profesor/a para el Instituto de Genética Humana

Judicante para la Dirección Jurídica

“En el portal de candidatos podrás ver toda la oferta dando clic en ‘ver todo’; allí identificas la convocatoria de tu interés y registras tu hoja de vida siguiendo las instrucciones”, resaltó la institución.

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¿Cómo funciona el proceso de selección?

Para aplicar a alguna de las vacantes que tiene disponibles la Universidad Javeriana, debe seguir el siguiente proceso:

Ingresar a la página web www.javeriana.edu.co .

. Ubicar la opción “Trabaje en la Javeriana” en los enlaces rápidos que se encuentran al final de la página.

en los enlaces rápidos que se encuentran al final de la página. En el portal de candidatos, puede identificar la convocatoria de su interés . Si desea visualizar todas las vacantes, debe dar clic en “ver todo”.

. Si desea visualizar todas las vacantes, debe dar clic en “ver todo”. Seguir las instrucciones y registrar su hoja de vida.

Para realizar el proceso de selección en el portal de candidatos de la Universidad Javeriana, es indispensable anexar hoja de vida (formato personal) y los demás soportes que considere necesarios.

(formato personal) y los demás soportes que considere necesarios. El concursante recibirá en su correo electrónico confirmación automática como prueba de la inscripción. Debe tener disponibilidad de tiempo para presentar diferentes pruebas o entrevistas.

Es importante resaltar que la publicación de los resultados se realiza a través de correo electrónico, teniendo en cuenta los datos registrados por el candidato en el portal de la Universidad y la hoja de vida. Asimismo, se espera que el candidato seleccionado pueda iniciar sus labores a partir de enero de 2026.

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