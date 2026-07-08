El actor colombiano Carlos-Manuel Vesga es nominado por primera vez al Emmy por la serie ‘Pluribus’

El actor de teatro, cine y televisión colombiano, Carlos-Manuel Vesga, fue nominado por primera vez al Emmy a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘Pluribus’.

‘Pluribus’ es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción postapocalíptica creada por Vince Gilligan, creador de ‘Breaking Bad’.

Lea también: Elton John se despide de los escenarios con dos conciertos en la Ciudad de México

Ambientada y filmada principalmente en Albuquerque, Nuevo México, la serie sigue a la novelista Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, quien se encuentra aislada después de que un virus alienígena transforma al resto de la humanidad en una mente colmena pacífica y complaciente, que, sin embargo, busca asimilarla a ella y a otros individuos inmunes.

Vesga interpreta a Manousos Oviedo, una de las pocas personas inmunes al virus y que se niega a tener contacto con los infectados.

Su gran salto a la fama llegó en 2010 con ‘Amor sincero’, una serie biográfica sobre la cantante Marbelle, en la que interpretó a Samuel Medina, el padre de la protagonista.

Le puede interesar: U2 regresa con “Street of Dreams”, el nuevo sencillo de su primer álbum de estudio en nueve años

Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran la de Alejandro Sanjuán en ‘La prepago’ y la del sádico “Picasso” en ‘El Bronx’ en 2019.

En 2024, alcanzó gran reconocimiento por interpretar simultáneamente a dos villanos importantes en la televisión colombiana: Alfredo Azcárate en ‘Devuélveme la vida’ y Francisco “El Flaco” Marulanda en el thriller de supervivencia ‘El secuestro del vuelo 601’.