¿Cuáles son las consecuencias de romper el consenso internacional al reconocer soberanía de Israel?

Nabil Fahmy, secretario general de la Liga Árabe, habló en 6AM W sobre la decisión de Colombia de romper el consenso internacional al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios.

Inició explicando que precisamente el Golán es territorio de Siria y está ocupado por Israel y así es reconocido por la ley internacional, por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Este es un territorio que Israel ocupa desde el 67, pero ha sido también un acuerdo hecho en el 74 que declara esto como territorio sirio ocupado por Israel, así que haga lo que haga Israel o decida lo que decida otro país, de acuerdo a la ley internacional, es territorio sirio ocupado por Israel”, dijo.

De este modo, dijo que espera que las naciones amigas como Colombia y las otras en el mundo que hacen parte de las leyes internacionales, precisamente las respeten y no hagan excepciones a la regla porque no se sabe cuándo este “boomerang” les va a regresar y les va a afectar también a estos países.

¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión del nuevo gobierno?

En cuanto a las consecuencias, afirmó que hay que mirarlas desde una perspectiva más grande. “Los países árabes quieren hacer mucho más con Latinoamérica, incluido Colombia, hay inversiones significativas con el mundo árabe, exportaciones por parte de Colombia de mil millones de dólares al año, y quieren hacer mucho más que eso, quieren crear un mejor ambiente con Colombia y los países latinoamericanos para poder expandir esta relación comercial, ya sea mejorar esa relación de gobierno a gobierno, de pueblo a pueblo”.

Aunque asegura que realmente quieren hacer más con el pueblo latinoamericano, con los gobiernos latinoamericanos y comprometerse con los colegas colombianos en específico, advierte que para eso hay que entender los derechos, las responsabilidades de todos para avanzar en este trabajo conjunto, reconocer la importancia de la diplomacia y de las relaciones internacionales.

Y explicó: “Porque hay un potencial para seguir creciendo, pero también se puede retroceder en estos avances, así que es muy importante que las comunidades, los países no pierdan esta oportunidad de crecer en las relaciones y analizar las decisiones que puedan afectar los derechos de los otros para precisamente que no se dé esta regresión”.

Asimismo, se refirió al comunicado del Gobierno de la Espriella en el que dice que esta decisión es para contribuir a la paz y a la estabilidad del Medio Oriente.

“En Sudamérica, en Medio Oriente, en el mundo árabe y Latinoamérica también en general, son países de tamaño medio, entonces dependen de una seguridad colectiva”, explicó.

Además, dijo que no debe primar la fuerza en estos casos, sino la ley que hay que respetar, porque si no se abre una puerta de Pandora con consecuencias muy complicadas para estos países y lo que hace es alentar a otros a usar la fuerza repetidamente y de manera ilegítima.

De este modo, agregó que es muy importante respetar esas obligaciones, respetar la ley, respetar lo que dice el capítulo de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 2 y el punto 4 en el que prohíbe la fuerza en cualquier estado o tomar un territorio por la fuerza.

“Básicamente los estados no pueden rechazar lo que dice la ley. Son bases de una resolución que todos los países deben respetar, una paz que se firmó con Israel porque apostaron los países por la diplomacia, Egipto, Jordania y otros estados. Entonces cuando se comienzan a tomar decisiones que son claramente en contra de estas resoluciones, en contra de la ley, se genera un conflicto bastante peligroso y nos lleva al caos”, dijo.

Por ende, advirtió que hay que mirar con cuidado estas acciones, estas decisiones y no tomarlas más en esta dirección.

Finalmente, agregó que el actual gobierno sirio, tiene y adelanta actualmente negociaciones con Israel. “Buscan lograr un acuerdo en términos de seguridad que complazca a ambos lados. Pero el obstáculo principal ha sido las ambiciones de Israel en términos del Golán. Entonces este reconocimiento lo que hace es complicar mucho más el tema de seguridad en la región”.