¿Quién es María Paz Gaviria? Estaría entre los nombres para liderar el Ministerio de Cultura

En medio de la expectativa por la conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, uno de los nombres que estaría entre las posibilidades para liderar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es el de María Paz Gaviria.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre quién asumirá esta cartera, el nombre de Gaviria aparece dentro de las conversaciones sobre la conformación del próximo gabinete, mientras crece la expectativa por quienes acompañarán al nuevo Gobierno.

¿Quién es María Paz Gaviria?

María Paz Gaviria es gestora cultural colombiana reconocida por su trabajo en el fortalecimiento de escenarios artísticos y creativos del país.

Uno de sus cargos más destacados fue la dirección de ARTBO, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, considerada una de las principales plataformas para la promoción del arte contemporáneo en Colombia y América Latina.

Desde este espacio impulsó la circulación de artistas, galerías y nuevas audiencias, además de promover iniciativas orientadas al crecimiento del ecosistema cultural del país.

Durante su paso por la Cámara de Comercio de Bogotá también estuvo vinculada al desarrollo de proyectos relacionados con las industrias culturales y creativas, acompañando sectores como las artes plásticas, la música, el audiovisual, la moda y otros espacios de creación.

Gaviria también es hija del expresidente César Gaviria Trujillo. En los últimos años, además de su trayectoria en el sector cultural, ha tenido participación en escenarios políticos.

Su llegada al escenario político

Además de su recorrido en la gestión cultural, María Paz Gaviria ha tenido una participación reciente en la política colombiana. Fue aspirante al Senado por el Partido Liberal y durante la pasada contienda presidencial expresó públicamente sus posiciones frente al panorama electoral del país.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales, Gaviria felicitó públicamente al presidente electo Abelardo de la Espriella y aseguró que Colombia tenía por delante el reto de construir desde las diferencias.

“Le espera una tarea enorme: tender los puentes que nos permitan construir un país donde quepamos todos, con nuestras diferencias”, señaló en una publicación en su cuenta de X.

¿Qué ha dicho sobre el Ministerio de Cultura?

En sus pronunciamientos recientes, Gaviria ha defendido la importancia de fortalecer la institucionalidad cultural y garantizar que los recursos destinados al sector se traduzcan en resultados para los territorios.

Al referirse al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, ha señalado que, además de contar con recursos, uno de los principales desafíos está en garantizar estabilidad, ejecución y continuidad en los procesos culturales.

También se ha pronunciado sobre la importancia de proteger programas de formación artística para niños y jóvenes. Uno de los casos mencionados por Gaviria ha sido el de la Fundación Nacional Batuta, resaltando la necesidad de garantizar la sostenibilidad de proyectos culturales de largo plazo.

Los retos que tendrá el próximo ministro de Cultura

La persona que llegue al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes recibirá una cartera con desafíos alrededor de la protección del patrimonio, el fortalecimiento de artistas y gestores culturales, la financiación del sector, el impulso a las economías creativas y la garantía de acceso a la cultura en las regiones.

En los últimos años, el Ministerio ha enfocado parte de su gestión en ampliar el reconocimiento de los saberes, las expresiones culturales de los territorios y las comunidades que históricamente han preservado diferentes manifestaciones culturales del país.

Por eso, uno de los principales retos del próximo liderazgo será definir cómo mantener, fortalecer o replantear estas apuestas, garantizando recursos, continuidad y mayor visibilidad para la diversidad cultural de Colombia.

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