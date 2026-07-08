Elton John se despide de los escenarios con dos conciertos en la Ciudad de México

Este martes, el cantautor y pianista británico Elton John anunció dos conciertos de despedida en México para octubre de 2026.

En julio de 2023, Elton John ofreció el último concierto de su gira de despedida, pero regresará a los escenarios con un par de presentaciones en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

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Esta será la primera visita de John a la Ciudad de México en 14 años, como su despedida definitiva de la ciudad, ya que la pandemia de Covid-19 lo obligó a cancelar una serie de presentaciones anteriores.

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, declaró John.

“Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera recorrer Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años…”, afirmó.

John ofreció 330 conciertos en su gira Farewell Yellow Brick Road a lo largo de cinco años, pero la última vez que estuvo en la Ciudad de México fue en 2012.

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El supuesto final de la gira tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, donde cerró el concierto interpretando “Goodbye Yellow Brick Road”.

Desde entonces, ha ofrecido varios conciertos esporádicos y ha seguido grabando.