Docentes piden evaluar el regreso a clases por crisis de seguridad en Remedios, Antioquia

Remedios, Antioquia

A puertas del reinicio de clases tras el periodo de vacaciones, docentes del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad en la zona rural y solicitaron a las autoridades garantías para poder retomar las actividades académicas de manera presencial.

La petición surge en medio de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc del Bloque Magdalena Medio, estructura que hace parte de la organización comandada por alias Calarcá y que en esta zona estaría bajo el mando de alias “John Fiera”.

La escalada de violencia ha dejado a 350 campesinos desplazados, además de homicidios, intimidaciones a la población civil mediante retenes ilegales e incursiones en caseríos, así como el uso de explosivos lanzados con drones.

Solicitud de medidas de seguridad

Los educadores aseguran que temen quedar en medio de los enfrentamientos junto con los estudiantes, especialmente porque muchos menores deben recorrer largos trayectos por vías rurales para llegar a las instituciones educativas, varias de ellas ubicadas en sectores donde persisten las acciones de los grupos armados ilegales.

Ante el alarmante panorama, un grupo de docentes solicitó formalmente que, mientras no existan condiciones mínimas de seguridad, se autorice el desarrollo de las actividades académicas bajo modalidades no presenciales o virtuales, con el fin de proteger la vida e integridad tanto de profesores como de estudiantes.

Además, pidieron a las directivas del sector educativo gestionar ante los comités de seguridad de Remedios y Segovia un informe actualizado sobre la situación de orden público, que permita establecer con claridad los niveles de riesgo en cada una de las veredas y sirva como base para la toma de decisiones sobre el regreso a clases.

Luego de una semana del inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, las comunidades denuncian retenes en vías terciarias y requisas a los habitantes de los municipios.

Además, desde el pasado 2 de julio, se conoció una incursión armada en la vereda San Mateo, en Remedios, aumentando la zozobra para la población civil.