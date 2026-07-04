Investigan creación de nuevo grupo armado que amenaza a disidencias Farc en el Nordeste antioqueño

Antioquia

Las autoridades adelantan investigaciones tras la difusión de un video en redes sociales en el que un grupo de hombres encapuchados, vestidos con prendas de uso militar y portando armas de largo alcance, anuncia la supuesta creación de una nueva estructura armada denominada “Comandos Armados del Pueblo” en el Nordeste antioqueño.

En la grabación, dirigida a la población de Segovia y Remedios, los sujetos afirman que desde el 3 de julio comenzó una ofensiva contra las disidencias de las FARC y sus colaboradores. Además, lanzan amenazas directas contra presuntos integrantes de ese grupo armado, entre ellos alias “Chuzo” o “Matías” y “Cigarrillo”, a quienes señalan de dinamizar actividades delictivas en la región.

En el mismo mensaje, el supuesto grupo asegura que no buscará disputar el control territorial ni las economías ilegales con el Clan del Golfo aunque advierte que responderá si es atacado.

En el video se asegura que se tiene como propósito iniciar una limpieza social, “regresando a los años noventa donde corrieron ríos de sangre para liberar la región”.

Apertura de investigaciones

De acuerdo con información conocida por las autoridades, el video presenta características que aparenta veracidad. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que permita establecer la existencia de un grupo armado organizado nombrado como “Comandos Armados del Pueblo”.

La principal hipótesis es que la grabación habría sido difundida con el propósito de generar un impacto intimidatorio sobre el frente 4 de las disidencias de las FARC que tienen presencia en el Nordeste antioqueño.

Asimismo, las autoridades consideran probable que el material haga parte de una estrategia criminal impulsada por organizaciones enfrentadas a las disidencias, en medio de las confrontaciones armadas que se presentan en esta zona del departamento que ya deja 349 personas desplazadas del sector Río Bagre.

Las 107 familias que quedaron en medio del fuego cruzado llegaron a los cascos urbanos de Segovia y Remedios donde reciben apoyo humanitario.