Terminaron las obras de la Almenara, para las turbinas 5 - 8 de Hidroituango

Hidroituango, Colombia

Las obras de reconstrucción de las unidades 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango alcanzaron un nuevo avance con la culminación anticipada de la estructura principal de concreto de la Almenara, una infraestructura considerada fundamental para la seguridad operativa de la central y para la puesta en funcionamiento de las cuatro unidades que permanecen en reconstrucción.

La obra fue ejecutada por Yellow River Co., Ltd. Sucursal Colombia, contratista de Empresas Públicas de Medellín (EPM) encargado de las obras principales de reconstrucción de Hidroituango, que informó que este hito contractual fue entregado 18 días antes del cronograma establecido.

Se trata de una estructura clave para la seguridad de la central

La Almenara corresponde a la cámara de compensación de presión del sistema de desagüe trasero de las unidades generadoras 5 a 8. Su función es absorber la presión generada cuando las unidades dejan de operar de forma repentina, fenómeno conocido como golpe de ariete, evitando afectaciones en la casa de máquinas subterránea.

Con la culminación de esta etapa quedó finalizada la estructura principal en concreto reforzado de esta infraestructura, la cual fue recibida conjuntamente por EPM, la interventoría, el diseñador y el constructor.

Permitirá acelerar las siguientes etapas

La terminación de esta estructura elimina uno de los principales puntos críticos del cronograma de reconstrucción y permite avanzar simultáneamente en el montaje de compuertas, las inyecciones de consolidación y las obras civiles de los tubos de desagüe de las unidades 5 a 8.

Además, genera un margen adicional para afrontar posibles retrasos asociados a condiciones geológicas, suministro de materiales o la temporada de lluvias, mientras continúa el proceso de curado del concreto y las pruebas de calidad.

La reconstrucción supera el 50 % de avance

De acuerdo con la información entregada por el contratista, actualmente las unidades 1 a 4 continúan operando comercialmente y suministrando energía al Sistema Interconectado Nacional, mientras que la reconstrucción de las unidades 5 a 8 registra un avance general del 52 %.

En esta segunda etapa ya se ejecutaron las labores de estabilización de laderas, limpieza y apuntalamiento de las estructuras subterráneas, y cerca del 60 % de las principales obras subterráneas ya han sido reconstruidas.

La Almenara tiene 100 metros de longitud, 18 metros de ancho y una altura máxima de 48,2 metros, lo que la convierte en una de las estructuras subterráneas de mayor complejidad técnica dentro del proyecto Hidroituango.