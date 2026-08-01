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01 ago 2026 Actualizado 03:07

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Médico acusado de abusar de una joven durante una cita médica fue sentenciado a 18 años de cárcel

La Fiscalía manifestó que el médico abandonó el país mientras el proceso estaba en etapa de juicio.

Imagen de referencia Juzgado. I Foto: Getty images.

Imagen de referencia Juzgado. I Foto: Getty images. / SimpleImages

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La fiscalía informó que el médico Radamés Manuel Morales Vásquez fue sentenciado por un juez de conocimiento a 16 años de cárcel por el delito de acceso carnal violento.

El ente investigador informó que el médico abusó de una joven de 18 años que en el 2020 había consultado por una migraña, pero el profesional la agredió sexualmente en el consultorio.

“Las labores de policía judicial demostraron que el profesional de la medicina la besó sin su consentimiento y la agredió sexualmente. La joven logró sobreponerse a la agresión y salió del lugar para pedir ayuda a una enfermera del centro asistencial”, agregó la fiscalía.

Recalcó que el médico Morales Vásquez abandonó el país mientras se adelantaba el juicio del caso. La sentencia es de primera instancia y podría ser apelada, recalcó la fiscalía.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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