Rescatan dos babillas en Medellín tras casos de maltrato y tenencia ilegal

Medellín

Dos babillas fueron rescatadas y trasladadas al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín, al ser víctimas de maltrato y tráfico ilegal.

El primer animal fue hallado en una cañada de Medellín, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre su presencia. Según el reporte, varias personas lo estaban agrediendo antes de que pudiera ser rescatado por los equipos especializados, que lo trasladaron al CAVR para recibir atención veterinaria.

Días después, una segunda babilla llegó al centro de rehabilitación tras ser entregada voluntariamente por un ciudadano, quien manifestó que había recibido dinero para transportarla hasta una estación de paso. Durante la valoración inicial, los profesionales encontraron una sustancia de color rojizo adherida a parte de su cuerpo, por lo que el animal fue sometido a exámenes clínicos para determinar su estado de salud y definir el tratamiento correspondiente.

Actualmente, ambos reptiles permanecen bajo el cuidado del equipo interdisciplinario del CAVR, donde reciben atención veterinaria especializada, monitoreo constante y un proceso de rehabilitación encaminado a garantizar su recuperación y, si las condiciones lo permiten, su eventual retorno al hábitat natural.

Las autoridades explicaron que, aunque las babillas habitan de manera natural en algunos humedales, quebradas y cuerpos de agua de las zonas bajas del Valle de Aburrá, su presencia en sectores urbanos no es común. En muchos casos, estos hallazgos están asociados a la tenencia ilegal o a la liberación irresponsable de animales que permanecieron en cautiverio.

Alerta por casos de maltrato y tráfico

Las cifras del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre reflejan la magnitud del problema. Desde comienzos de 2024, el CAVR ha recibido 36 babillas para procesos de atención y rehabilitación. Solo en lo corrido de 2026 han ingresado tres ejemplares, dos de ellos correspondientes a estos recientes rescates.

“Hacemos un llamado. Esta especie no es nativa de la zona urbana del territorio metropolitano. Las que encontramos en Bello, en Barbosa, han sido liberadas irresponsablemente por su tenencia ilegal. Cuando se libera una especie de estas, podemos alterar el ecosistema urbano porque pueden depredar otras especies nativas de este entorno urbano”, explicó Andrés Gómez, supervisor del CAVR.

Ante estos casos, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró el llamado a la ciudadanía para no comprar, vender ni mantener fauna silvestre como mascota.