Hombre habría asesinado a su mamá de 77 años en el barrio Manrique, de Medellín

Medellín, Antioquia

Las autoridades investigan la muerte de Luz Rocío Posada Henao, de 77 años, ocurrida durante la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio Manrique Central, en el nororiente de Medellín. Aunque la llamada inicial al 123 reportó una aparente autolesión, la Secretaría de Seguridad de Medellín confirmó el caso como un homicidio, mientras los investigadores avanzan para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Los hechos se registraron hacia las 2:30 a. m. en una vivienda ubicada en la carrera 45 con calle 66, donde una llamada a la línea de emergencias alertó sobre una situación familiar. Según el reporte inicial, un ciudadano informó que una adulta mayor habría tomado un arma de fuego y posteriormente la habría accionado.

La escena cambió la hipótesis inicial

Cuando la patrulla llegó al lugar encontró el cuerpo sin vida de la mujer sobre una cama, con una herida en la parte posterior de la cabeza.

Tras la inspección técnica realizada por investigadores de la SIJIN, las autoridades establecieron de manera preliminar que la muerte correspondería a un homicidio por arma de fuego, hipótesis sustentada en las condiciones encontradas en el lugar y en la presunta manipulación de la escena.

Capturado por porte ilegal de arma

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en la vivienda al hijo de la víctima, un hombre de 51 años, quien tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y 13 cartuchos.

El hombre manifestó que había adquirido el arma hace varios años. Sin embargo, al no presentar el permiso que acreditara su porte o tenencia legal, fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.