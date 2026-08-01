Nuevo Gobierno derogará las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos del suroeste

Medellín, Antioquia

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno iniciará el proceso para derogar las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro para proteger suelos con vocación agropecuaria y que generó una fuerte polémica en el Suroeste de Antioquia.

Las APPA fueron creadas por el Ministerio de Agricultura con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo y durante el gobierno saliente fueron declaradas en cerca de un millón de hectáreas del país, incluyendo varios municipios antioqueños. En el Suroeste, la medida abrió un intenso debate porque coincidió con la discusión sobre proyectos mineros, especialmente en Jericó, donde distintos sectores advirtieron que la figura podría limitar nuevas actividades extractivas y decisiones sobre el uso del territorio.

Gobierno ordenó preparar la derogatoria

En un comunicado, el presidente electo informó que impartió instrucciones al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, para iniciar el trámite una vez asuma el cargo.

“El presidente electo Abelardo De La Espriella impartió instrucciones al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, para que, una vez posesionado y con pleno respeto por el marco legal, inicie el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)”, indicó la Oficina de Prensa del presidente electo.

El documento señala que el nuevo Gobierno revisará los actos administrativos expedidos sobre esta materia y evaluará sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales.

El anuncio reabre el debate en Antioquia

Las resoluciones APPA fueron cuestionadas por la Gobernación de Antioquia, alcaldes y sectores empresariales, que consideraron que podían afectar la autonomía territorial y el desarrollo de proyectos productivos y mineros en el departamento. Por el contrario, organizaciones ambientales y campesinas respaldaron la medida al señalar que protegía los suelos agrícolas y las fuentes hídricas del Suroeste.

El nuevo Gobierno dice que busca fortalecer el campo

En el mismo comunicado, el equipo del presidente electo explicó que la decisión pretende eliminar restricciones que, a su juicio, afectan el uso productivo de la tierra.

“La decisión busca eliminar restricciones que afecten injustificadamente el uso productivo de la tierra, devolverles confianza a productores e inversionistas y crear mejores condiciones para generar empleo, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo”, señaló la Oficina de Prensa del presidente electo.