Capturados presuntos extorsionistas que delinquían bajo la modalidad de falsa encomienda en Bogotá

De acuerdo con la investigación liderada por el Gaula de la Policía, los capturados integrarían una estructura delincuencial dedicada a la modalidad de falsa encomienda, mediante la cual engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que recibirían envíos con dinero y objetos de valor provenientes del exterior.

Luego, los delincuentes se hacían pasar por funcionarios de empresas de mensajería o de entidades de control para exigir pagos por supuestos trámites, impuestos y seguros. Incluso, llegaban a intimidar a las víctimas con falsas órdenes de captura.

Las investigaciones permitieron establecer que las llamadas y mensajes extorsivos eran realizados desde sus lugares de residencia en el sector de Perdomo, en Ciudad Bolívar, y no desde centros penitenciarios, como suele ocurrir en este tipo de casos. Asimismo, se logró afectar una renta criminal estimada en 75 millones de pesos.

Además, los capturados registraban antecedentes por los delitos de extorsión y hurto. Finalmente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.