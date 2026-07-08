Rescatan en Rivera un segundo mono tití amazónico en el 2026

Neiva

Tres meses después del rescate de un mono tití amazónico en el norte de Neiva, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) confirmó la recuperación de un segundo ejemplar de esta especie. El animal fue entregado por ciudadanos en el municipio de Rivera y trasladado al Hogar de Paso de Fauna Silvestre.

La entrega se realizó en la estación de Policía de Rivera y posteriormente el mono fue llevado por la Policía Ambiental hasta el centro de atención de la CAM en Neiva. Allí recibió una valoración médico veterinaria inicial que permitió establecer que se encuentra en condiciones de salud favorables.

Según informó la entidad, el ejemplar fue sometido a procedimientos de marcaje, control de peso y temperatura, además de procesos de vitaminización y desparasitación. Actualmente permanece en un recinto con enriquecimiento ambiental, alimentación balanceada y seguimiento permanente por parte del equipo especializado.

Las primeras indagaciones apuntan a que se trataría del segundo mono tití amazónico que escapó durante un operativo de rescate realizado en abril en el norte de Neiva. Tras cumplir el periodo de cuarentena, la CAM buscará reunirlo con el individuo recuperado meses atrás para avanzar en su rehabilitación y evaluar una eventual liberación en condiciones seguras.