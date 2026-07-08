Alcalde de Pitalito defiende el regreso del servicio militar obligatorio

Neiva

El alcalde de Pitalito manifestó su respaldo a la posibilidad de restablecer el servicio militar obligatorio, siempre que se mantengan las excepciones contempladas por la ley y se garantice una remuneración y condiciones dignas para quienes lo presten. A su juicio, esta medida permitiría fortalecer valores como la disciplina, el respeto, la responsabilidad y el amor por el país.

El mandatario expresó su preocupación por el rumbo que, según él, están tomando muchos jóvenes al verse atraídos por el consumo de drogas y las economías ilegales. Reconoció que su postura puede generar controversia entre algunos sectores de la población, pero aclaró que se trata de una opinión.

Yider Luna, alcalde de Pitalito, afirmo que “en materia de orden público, el alcalde afirmó que Pitalito enfrenta los mismos desafíos de seguridad que vive el resto del país. Sin embargo, aseguró que las estrategias implementadas por la administración municipal han permitido recuperar espacios frente a la delincuencia y fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad”.

Finalmente, informó que Pitalito tiene radicados ante el Gobierno Nacional proyectos por más de 200 mil millones de pesos. Entre ellos figuran la construcción del quinto Distrito de Policía, la instalación de cámaras de seguridad con inteligencia artificial, obras de alcantarillado, la modernización del acueducto, la construcción de la galería de Bruselas y la avenida Pastrana. Asimismo, reiteró su respaldo al fortalecimiento de la fuerza pública y al restablecimiento del ESMAD para garantizar el orden y proteger los derechos de la ciudadanía.