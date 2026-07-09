Rescatistas huilenses apoyaron labores de búsqueda tras terremoto en Venezuela

A la izquierda, el voluntario Jaime Alonso Rojas Arbeláez; en el centro, una rescatista; y a la derecha, el voluntario Davison Corredor Cabrera. Foto relacionada.

Neiva

Dos voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, seccional Huila, participaron en las labores de búsqueda y rescate desplegadas en Venezuela tras el doble terremoto que afectó a ese país. Se trata de Jaime Alonso Rojas y Davinson Corredor Cabrera, integrantes del Comité Delta de Neiva, quienes fueron seleccionados para integrar un equipo especializado de atención a emergencias.

Según explicó el director de la Defensa Civil en el Huila, coronel Álvaro Villarreal, la convocatoria fue promovida por empresas privadas Maurel & Prom Venezuela y Maurel & Prom Colombia, con apoyo de las embajadas de Indonesia y Francia. Los dos huilenses viajaron el pasado 26 de junio a Caracas, donde se concentró el grupo de especialistas antes de desplazarse a las zonas afectadas.

La misión estuvo conformada por un médico especialista, un ingeniero civil experto en análisis de estructuras en emergencias, dos binomios caninos entrenados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y tres técnicos especializados en rescate urbano, comentó el coronel Álvaro Villarreal. Durante seis días, el equipo trabajó en el sector de Tanaguarena, en La Guaira, donde realizó inspecciones en seis frentes para descartar la presencia de personas atrapadas bajo los escombros.

Una vez concluidas las labores de búsqueda de sobrevivientes, el equipo apoyó las tareas de recuperación de cuerpos siguiendo protocolos internacionales de rescate urbano y manejo de incidentes. De acuerdo con Villarreal, el grupo colombiano fue reconocido por su organización y efectividad en la zona de emergencia. Los rescatistas regresarán al país este 9 de julio y serán recibidos por sus compañeros de la Defensa Civil en Neiva.

Jaime Alonso Rojas cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución y recibió capacitación especializada en búsqueda y rescate en Estados Unidos. Por su parte, Davinson Corredor acumula entre 10 y 15 años de servicio como voluntario activo. Ambos representaron al Huila en una misión que puso sus conocimientos al servicio de las comunidades afectadas por la tragedia.