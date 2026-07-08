Incendio arrasa depósito de maderas en Bello y afecta una vivienda
Los organismos de socorro reportan un avance del 70% en las labores de control del fuego.
Bello, Antioquia
Un incendio estructural de gran magnitud se registró en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Fue afectado un depósito de maderas. Además, el incendio se propagó a una casa vecina, dejando a una familia directamente afectada. En el lugar se encuentra el equipo psicosocial de la Alcaldía de Bello realizando la caracterización de los damnificados para identificar sus necesidades urgentes y activar las ayudas correspondientes.
Según el reporte de las autoridades de Bello, a esta hora, los organismos de socorro reportan un avance del 70% en las labores de control del fuego. El cual, debido a la magnitud, obligó a una rápida respuesta conjunta del Cuerpo de Bomberos de Bello, la Defensa Civil y la Policía Nacional, que desplegó tanquetas de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público (UNDMO) para apoyar las tareas de extinción y contención.
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De forma simultánea, las autoridades verifican otras viviendas del sector con el fin de detectar posibles daños adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes del barrio Las Granjas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Sin embargo, dos perros resultaron heridos y dos más murieron.
Los hechos que provocaron el incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.