Policía captura en Necoclí a uno de los 25 más buscados por homicidio en Antioquia

Capturado uno de los más buscados por homicidio en Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Necoclí, Antioquia

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en el Urabá antioqueño a Abraham Díaz Sosa, de 62 años, señalado como uno de los hombres más buscados por homicidio en el departamento y con una orden judicial activa por el delito de feminicidio.

Díaz Sosa, oriundo de San Antero en el departamento de Córdoba, integraba el cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia, por cuya captura las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre es señalado de asesinar el 28 de octubre de 2025 a Luisa Fernanda Madrigal, de 38 años, su compañera sentimental, en la vivienda de ella ubicada en el sector de invasión Santa Elena del municipio de Caucasia. Los hechos habrían ocurrido tras una discusión entre la pareja.

Tras su detención, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que continúe el proceso de judicialización.

Cabe resaltar que, la Gobernación de Antioquia, en alianza con la Policía Nacional, lanzó en 2026 el cartel de los más buscados por homicidio. Inicialmente, el cartel incluyó 25 presuntos responsables con órdenes de captura vigentes, principalmente por homicidio, feminicidio, homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, tortura y otros delitos conexos. Por información que conduzca a su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cada uno. Con esta captura, son 13 las personas detenidas y quienes integraban el cartel de los más buscados.