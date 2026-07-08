San Zenón, es el municipio con el Índice de Desempeño Institucional más bajo

De acuerdo al informe publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el municipio del Magdalena obtuvo un puntaje de 23,9% que la ubicó en el puesto 1.100 de las entidades territoriales evaluadas.

De la región Caribe colombiana, después del municipio en referencia, entre los 10 primeros con peor Índice de Desempeño Institucional, figuran El Peñón con 26.1 puntos, Pinillos con 30.9 y Cicuco con 31.8 puntos, todos del departamento de Bolívar.

La Alcaldía de San Zenón registra deficiencias en Aspectos como: planeación, ejecución para resultados, manejo de información, contratación pública y participación ciudadana.

Una vez conocidos los resultados Desde Fedemunicipios señalaron la necesidad de la creación de un programa permanente de acompañamiento por parte de la Nación, enfocado prioritariamente en los municipios más pobres para evitar que la falta de capacidad en la formulación de proyectos frene el desarrollo.

Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, explicó que el hecho de que municipios con bajos puntajes en el IDI coincidan con territorios con rezagos históricos demuestra que no se puede aplicar un modelo de descentralización uniforme en un país con asimetrías tan marcadas.

“Actualmente, para ejecutar inversiones básicas, como vías terciarias, alimentación escolar, mejoramiento de vivienda o paneles solares, los alcaldes deben desplazarse a Bogotá para gestionar recursos ante entidades nacionales, como Invías, el DPS y los ministerios”, dijo.