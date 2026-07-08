Programación de la Fiesta del Mar 2026: del 23 al 29 de julio

Santa Marta ya tiene definida la programación de la Fiesta del Mar 2026, con la que conmemorará sus 501 años de fundación entre el 23 y el 29 de julio. Durante siete días, la ciudad será escenario de conciertos, actividades culturales, competencias náuticas, desfiles, muestras gastronómicas y eventos deportivos.

Programación oficial de la Fiesta del Mar 2026

Jueves 23 de julio, este día se tendrán actividades desde las 9:00 a.m. como: Inauguración de la exposición Ciudad Perdida, en conmemoración de los 50 años de su descubrimiento y Concierto Góspel.

Viernes 24 de julio, se tendrá el inicio del Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años, Concierto Acordeones y Mar y la pasarela de Ixel Moda.

Sábado 25 de julio, se realizará el Desfile de Balleneras y el Concierto de Balleneras en la Bahía de Santa Marta.

Domingo 26 de julio, a partir de las 11:00 a.m. se vivirá el Desfile Folclórico por la calle 30; en la noche se tendrá el Concierto Verbena con las presentaciones de Lalo Ebratt, L’Omy, Mane Ariza, Estereobeat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynell.

Lunes 27 de julio, la Bahía será el escenario de la Revista Náutica en la tarde, posteriormente se hará la Coronación de la Capitana Distrital del Mar junto al Concierto de Compositores Vallenatos con Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón.

Martes 28 de julio, el cierre de la Fiesta del Mar se tendrá desde las 7:00 p.m. la Coronación de la Capitana Nacional del Mar y la Gran Serenata a Santa Marta con la presentación de BEÉLE.

Miércoles 29 de julio, misa de acción de gracias en la Catedral de la ciudad.