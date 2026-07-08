Equipo ideal de los octavos de final del Mundial 2026: Haaland, Messi y Kobel lideran la alineación

Los octavos de final del Mundial de 2026 dejaron emociones de principio a fin y, una vez concluida la jornada, también permitieron conformar un equipo ideal con los futbolistas que más impacto tuvieron en la clasificación de sus selecciones a los cuartos de final. El once reúne jugadores de distintos países que sobresalieron por su liderazgo, determinación y rendimiento en los encuentros más exigentes del torneo, demostrando que el talento individual puede marcar la diferencia en una instancia de eliminación directa.

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Uno de los nombres más destacados fue el de Erling Haaland, quien lideró la histórica victoria de Noruega sobre Brasil, uno de los grandes favoritos al título. El delantero volvió a demostrar su capacidad goleadora y su fortaleza física para convertirse en la principal referencia ofensiva de su selección. Su actuación no solo impulsó a los europeos a los cuartos de final, sino que también representó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo hasta el momento.

Otro protagonista indiscutible fue Lionel Messi. El capitán argentino comandó la remontada de Argentina frente a Egipto con una actuación decisiva, aportando liderazgo, creatividad y un nuevo gol que volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitaba. A sus 39 años, el número diez continúa siendo el eje del conjunto albiceleste y una de las grandes figuras del campeonato.

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En el arco, el reconocimiento fue para Gregor Kobel, quien resultó determinante en la clasificación de Suiza frente a Colombia. El guardameta sostuvo a su selección durante el partido y terminó siendo el gran héroe en la definición por penales con intervenciones decisivas que evitaron el avance del combinado cafetero. Su actuación fue una de las más completas entre todos los porteros que disputaron los octavos de final.

El mediocampo también tuvo actuaciones sobresalientes. Jude Bellingham volvió a exhibir toda su calidad en la victoria de Inglaterra sobre México, dominando el ritmo del encuentro, recuperando balones y participando constantemente en la construcción ofensiva de su equipo. El inglés confirmó por qué es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo y una pieza indispensable para los británicos.

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A su lado aparece Charles De Ketelaere, quien fue el líder futbolístico de Bélgica en el compromiso frente a Estados Unidos. En un partido marcado por la polémica y las decisiones arbitrales que generaron debate, el volante ofensivo belga se mantuvo enfocado y fue determinante con su visión de juego, movilidad y capacidad para desequilibrar en los últimos metros.

El equipo ideal de los octavos de final refleja el equilibrio entre experiencia y juventud, así como el protagonismo de futbolistas que respondieron bajo la máxima presión. Desde las sorpresas protagonizadas por Noruega hasta la jerarquía de Argentina, pasando por la resistencia de Suiza y las sólidas presentaciones de Inglaterra y Bélgica, este once resume lo mejor de una ronda que dejó eliminaciones inesperadas, actuaciones memorables y confirmó que la lucha por el título mundialista continúa abierta rumbo a unos cuartos de final que prometen un nivel aún más alto.