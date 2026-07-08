Fuerzas Especiales del Ejército y grupo especial del Gaula, medidas contra extorsión en Barranquilla

Luego de un Consejo de Seguridad, las autoridades de Barranquilla confirmaron que el Distrito contará con el apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército y del Gaula Cibernético en la guerra contra la extorsión en la ciudad.

Asimismo, se confirmó que desde Bogotá llegará a Barranquilla un grupo especial del Gaula Antiextorsión para fortalecer las investigaciones en curso.

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Las autoridades dieron a conocer que se ha establecido también patrullajes mixtos y caravanas de seguridad durante los próximos fines de semana.

Por otra parte, grupos especiales de inteligencia adelantan la revisión de los panfletos amenazantes que circularon por diferentes grupos de Whatsapp días anteriores.