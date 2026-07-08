Estos son los barrios que tendrán cortes de agua y energía este miércoles en Cali

Imagen de referencia / EMCALI

Acueducto

Cortes de agua

Calima y Flora Industrial (comuna 4)

Suspensión del servicio de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Se realizará reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable.

EMCALI dispondrá de carrotanques para abastecer a la comunidad.

Palmas I, Palmas II y Villa del Mar (comuna 1)

Suspensión del servicio entre 9:00 a.m. y 2:00 p.m.

Se realizarán pruebas de suministro en la Estación de Bombeo de Agua Potable Terrón III.

Baja presión

Meléndez (comuna 18)

Entre 12:00 del mediodía y 3:00 p.m.

Se adelantarán pruebas de estanqueidad en la red.

Reparaciones

Ricardo Balcázar

Acopi

Benjamín Herrera

Alfonso Bonilla Aragón

Marroquín II

Cristóbal Colón

Energía

Suspensión programada

La Flora (comuna 2)

Corte del servicio entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m.

Se instalarán postes y accesorios para cable ecológico en el circuito Alto Menga, como parte de la modernización de la red.

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Reparaciones

La Nueva Floresta

Personal operativo trabajará en el circuito Sindical para normalizar el servicio.

Alcantarillado

EMCALI realizará mantenimiento en:

Canal Autopista I, entre las calles 44 y 56 de la autopista Suroriental.

Embalse Cañaveralejo, en la comuna 20.

Los trabajos incluyen el uso de retroexcavadoras, volquetas y otra maquinaria amarilla para el mantenimiento de la infraestructura.