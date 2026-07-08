Estos son los barrios que tendrán cortes de agua y energía este miércoles en Cali
Trabajos de modernización, mantenimiento y reparaciones en varios sectores de la ciudad.
Acueducto
Cortes de agua
Calima y Flora Industrial (comuna 4)
- Suspensión del servicio de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Se realizará reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable.
- EMCALI dispondrá de carrotanques para abastecer a la comunidad.
Palmas I, Palmas II y Villa del Mar (comuna 1)
- Suspensión del servicio entre 9:00 a.m. y 2:00 p.m.
- Se realizarán pruebas de suministro en la Estación de Bombeo de Agua Potable Terrón III.
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Baja presión
Meléndez (comuna 18)
Entre 12:00 del mediodía y 3:00 p.m.
Se adelantarán pruebas de estanqueidad en la red.
Reparaciones
- Ricardo Balcázar
- Acopi
- Benjamín Herrera
- Alfonso Bonilla Aragón
- Marroquín II
- Cristóbal Colón
Energía
Suspensión programada
La Flora (comuna 2)
- Corte del servicio entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m.
Se instalarán postes y accesorios para cable ecológico en el circuito Alto Menga, como parte de la modernización de la red.
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Reparaciones
La Nueva Floresta
- Personal operativo trabajará en el circuito Sindical para normalizar el servicio.
Alcantarillado
EMCALI realizará mantenimiento en:
- Canal Autopista I, entre las calles 44 y 56 de la autopista Suroriental.
- Embalse Cañaveralejo, en la comuna 20.
Los trabajos incluyen el uso de retroexcavadoras, volquetas y otra maquinaria amarilla para el mantenimiento de la infraestructura.