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08 jul 2026 Actualizado 14:11

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Cali

Estos son los barrios que tendrán cortes de agua y energía este miércoles en Cali

Trabajos de modernización, mantenimiento y reparaciones en varios sectores de la ciudad.

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Cali
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Acueducto

Cortes de agua

Calima y Flora Industrial (comuna 4)

  • Suspensión del servicio de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Se realizará reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable.
  • EMCALI dispondrá de carrotanques para abastecer a la comunidad.

Palmas I, Palmas II y Villa del Mar (comuna 1)

  • Suspensión del servicio entre 9:00 a.m. y 2:00 p.m.
  • Se realizarán pruebas de suministro en la Estación de Bombeo de Agua Potable Terrón III.

Más información

Baja presión

Meléndez (comuna 18)

Entre 12:00 del mediodía y 3:00 p.m.

Se adelantarán pruebas de estanqueidad en la red.

Reparaciones

  • Ricardo Balcázar
  • Acopi
  • Benjamín Herrera
  • Alfonso Bonilla Aragón
  • Marroquín II
  • Cristóbal Colón

Energía

Suspensión programada

La Flora (comuna 2)

  • Corte del servicio entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m.

Se instalarán postes y accesorios para cable ecológico en el circuito Alto Menga, como parte de la modernización de la red.

Más información

Reparaciones

La Nueva Floresta

  • Personal operativo trabajará en el circuito Sindical para normalizar el servicio.

Alcantarillado

EMCALI realizará mantenimiento en:

  • Canal Autopista I, entre las calles 44 y 56 de la autopista Suroriental.
  • Embalse Cañaveralejo, en la comuna 20.

Los trabajos incluyen el uso de retroexcavadoras, volquetas y otra maquinaria amarilla para el mantenimiento de la infraestructura.

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