Capturaron a presunto integrante de banda criminal en Palmira: hallaron drogas y motos robadas

Fue capturado Felipe Corrales Alvarado, alias de ‘El Cholo’, señalado de ser presunto integrante de la banda criminal ‘Los M-20′, durante un allanamiento realizado en el barrio La Libertad, en Palmira.

Según las investigaciones, el inmueble intervenido era utilizado presuntamente como centro de acopio para el almacenamiento, dosificación, empaque y distribución de sustancias estupefacientes, además de ocultar motocicletas, autopartes y otros elementos de origen ilícito relacionados con el hurto.

Durante la diligencia fueron incautadas cerca de mil dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína, elementos para la dosificación y empaque de estupefacientes, cinco cartuchos calibre 38, diversas autopartes y tres motocicletas que tenían requerimiento judicial vigente por hurto.

Las labores investigativas permitieron establecer que una de las motocicletas recuperadas había sido robada el pasado 28 de junio en el barrio Poblado Comfaunión de Palmira. En ese hecho, la víctima fue atacada con arma de fuego y resultó gravemente herida, por lo que permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.

Alias ‘El Cholo’ fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto y receptación.