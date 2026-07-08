Precio del dólar en Venezuela para HOY 8 de julio de 2026: Suben cotizaciones de las divisas

De fondo: Imagen de referencia de bolívares venezolanos juntados con varios dólares estadounidenses. Sobre esta, una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 8 de julio de 2026, en donde, a la vez, se reporta un alza general en los precios de las divisas internacionales.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 685,94270000 bolívares venezolanos (VES) para este segundo miércoles de julio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($674,93050000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 783,77870730 bolívares.

783,77870730 bolívares. Yuan chino: 100,97936080 bolívares.

100,97936080 bolívares. Lira turca: 14,64594213 bolívares.

14,64594213 bolívares. Rublo ruso: 8,97360936 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Venezolano de Crédito: 674,4991 para compra - 678,8759 para venta

674,4991 para compra - 678,8759 para venta Banco Exterior: 678,0075 para compra - 733,6950 para venta

678,0075 para compra - 733,6950 para venta Banesco: 673,5374 para compra - 671,4269 para venta

673,5374 para compra - 671,4269 para venta R4: 733,3378 para compra – 704,8747 para venta

733,3378 para compra – 704,8747 para venta Banco Mercantil : 674,9175 para compra - 674,9772 para venta

: 674,9175 para compra - 674,9772 para venta Otras instituciones: 670,1649 para compra - 692,3287 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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