Operación militar acaba con 81 máquinas de minería ilegal en el Chocó

Destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal en el departamento de Chocó. Foto: Cortesía Ejército

Chocó

En una operación contra la minería ilegal, el Ejército Nacional, junto con la Armada, la Policía y la Fiscalía, lograron la destrucción de 81 unidades de producción en la vereda San Isidro del municipio de Río Quito, en el departamento del Chocó.

Durante la acción, las tropas del Batallón de Infantería N.º 12 “Primero de Línea” destruyeron: 15 dragones brasileros, 66 motores y 88 motobombas. De acuerdo con las autoridades esta maquinaria causaba graves daños ambientales a los ríos y bosques de la región. Además, se decomisaron 49 gramos de mercurio, dos celulares, un módem y documentos con información de pagos de la actividad ilegal.

Se ha resaltado que con esta operación y la destrucción de esta maquinaria representa una pérdida de aproximadamente 38.000 millones de pesos para las estructuras criminales. Con esta acción también se evitó la extracción ilegal de unos 67.000 gramos de oro al mes, que en el mercado negro tendrían un valor cercano a los 32.000 millones de pesos.

Según inteligencia militar, este golpe afecta directamente las finanzas del grupo armado Clan del Golfo, que obtiene importantes rentas de esta actividad ilegal.

Por último, es de anotar que este tipo de acciones contra la minería ilegal son importantes, teniendo presente que esta actividad no solo contamina los ríos con sustancias tóxicas como el mercurio, sino que también destruye bosques y altera gravemente el medio ambiente.

Al destruir estas máquinas, las autoridades logran un doble beneficio: debilitan las economías criminales y protegen los recursos naturales del Chocó.

El Ejército Nacional anunció que continuará realizando este tipo de operaciones para frenar la minería ilegal, proteger el medio ambiente y reducir el financiamiento de los grupos armados en la región.