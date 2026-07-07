SIC ordena el cierre definitivo en Colombia en World, que pagaba cripto por escanear el iris

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme la sanción de cierre inmediato y definitivo de la empresa World Foundation (antes Worldcoin) en Colombia, por vulnerar el régimen de protección de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012.

Hay que recordar que esta empresa pagaba criptomonedas por escanear el Iris, en su objetivo de tener un registro de todos los humanos para evitar fraudes digitales.

“La actuación administrativa de carácter sancionatorio se concentró en el examen de actividades de estas compañías relacionadas con la recolección de datos personales y, en especial, de la imagen del iris (una parte del ojo humano) de miles de personas en Colombia, a través de dispositivos “Orb”, a cambio de una compensación económica y para la creación de una cuenta y la obtención de un “World ID”, aseveró la entidad de control.

En este mismo sentido, recordó que esas actividades, en tanto suponían tratamiento de datos personales sensibles, en los términos del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, estaban en principio prohibidas, salvo que mediase para ello habilitación legal o autorización previa, expresa, informada y cualificada de las y los titulares.

Con esta decisión, confirma la sanción que le impuso a la empresa extranjera en octubre de 2025.

Las razones de la sanción

Entre las motivaciones de la entidad para tomar esta decisión están:

“Que, al momento de recolectar los datos sensibles de personas residentes en Colombia, las compañías no obtenían un consentimiento verdaderamente libre y suficientemente informado de las personas titulares de los datos; no suministraron información clara, suficiente y comprensible sobre las finalidades, operaciones y condiciones reales del tratamiento; incentivaron la entrega de los datos biométricos a cambio de una compensación económica; y desplegaron su operación en Colombia sin contar, antes de la recolección de los datos, con políticas de tratamiento ajustadas a los requisitos de la ley colombiana ni con procedimientos claros y efectivos para el ejercicio del habeas data, entre otros”.

La compañía respondió que ellos no se quedaban con esos datos, que una vez escaneado el iris se convertían en datos “cifrados, fragmentados y distribuidos entre distintos nodos”.

Ante ello, la SIC concluyó que, aunque los datos se cifren o fragmenten y sean protegidos con avanzadas medidas de seguridad, conservan un vínculo funcional con la identificación del titular.

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