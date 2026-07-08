Alias ‘El Menor’ recluta jóvenes por redes sociales, se mueve libremente en La Guajira: Lerber Dimas

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El defensor de derechos humanos e investigador Lerber Dimas aseguró que alias ‘El Menor’, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mantiene un amplio control territorial en La Guajira y utiliza las redes sociales como una herramienta para fortalecer su poder criminal y atraer nuevos integrantes.

Dimas, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, afirmó que el joven, quien tendría menos de 25 años, “se mueve a sus anchas por toda La Guajira”, pese a las órdenes de captura y a la recompensa ofrecida por las autoridades.

“Es totalmente cierto. Hace unos días apareció tomándose unas selfies junto a una bandera del ELN y tiene una actividad muy frecuente en Instagram, TikTok y Facebook. Se mueve libremente por toda La Guajira, pese a que lo buscan las autoridades colombianas e incluso organismos de inteligencia de Estados Unidos”, señaló.

Corrupción y miedo facilitan su movilidad

Según el investigador, la facilidad con la que alias ‘El Menor’ aparece en espacios públicos responde a una combinación entre corrupción institucional y el temor que genera entre la población.

“Hay un nivel de corrupción altísimo en La Guajira que le permite aparecer constantemente. No es la primera vez que ocurre. Además, existe un miedo enorme hacia él porque ha demostrado de lo que es capaz”, explicó.

Dimas recordó que el presunto cabecilla ha difundido en redes sociales actos de extrema violencia que, según indicó, han servido para aumentar su reputación criminal en la región.

Alias ‘El Menor’ tendría influencia en gran parte de La Guajira

El defensor de derechos humanos explicó que la influencia del presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se extiende por buena parte del departamento.

De acuerdo con Dimas, su área de operación comprende la Alta y Baja Guajira, municipios como Manaure, Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar y Fonseca, además de corredores que comunican con Venezuela.

“Se mueve entre la Alta Guajira y la frontera con Venezuela, pero también tiene presencia en zonas urbanas como Riohacha, Manaure, Maicao, San Juan del Cesar y Fonseca”, indicó.

Las redes sociales son una herramienta para el reclutamiento

Uno de los aspectos que más preocupa al investigador es el uso de plataformas digitales para atraer jóvenes hacia las estructuras criminales.

Dimas aseguró que el contenido publicado por alias ‘El Menor’ no solo busca exhibir poder, sino también convertirse en un mecanismo de reclutamiento.

“Todo lo que publica en redes sociales termina siendo muy atractivo para muchos jóvenes. Es un mecanismo de reclutamiento que ya se ha venido denunciando”, afirmó.

Agregó que varios de los principales integrantes de las estructuras armadas enfrentadas en la región tienen entre 22 y 25 años, lo que facilita que otros jóvenes se identifiquen con ellos.

¿Qué pasó con los diálogos de paz?

Durante la entrevista también se refirió a la participación de integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el proceso de negociación sociojurídica impulsado por el Gobierno anterior.

Dimas explicó que alias ‘El Menor’ alcanzó a tener suspendida su orden de captura mientras hacía parte del proceso, aunque posteriormente esa condición fue retirada por la delegación encargada de los acercamientos de paz.

“En su momento gozaba de la suspensión de la orden de captura por pertenecer al proceso de negociación, pero esa credencial le fue retirada posteriormente”, afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: