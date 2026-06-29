Defensoría del Pueblo alerta por posible escalamiento de la violencia en La Guajira
La entidad humanitaria expidió una nueva alerta temprana por los planes de expansión de las ACSN hacia la Media y Alta Guajira
La Defensoría del Pueblo profirió la Alerta Temprana 013 de 2026 en la que expuso su preocupación por un posible empeoramiento de la situación humanitaria en Maicao y zonas aledañas en La Guajira por la incursión del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra con miras a establecer control territorial y de rentas ilegales.
Estos planes de expansión tendrían en riesgo a distintas comunidades indígenas como los resguardos Okochi y Wopumuin Junain Maikou, debido a que ocupan zonas que podrían entrar en disputa. Lo anterior, porque esas locaciones tienen presencia del Eln y de la Segunda Marquetalia.
La entidad humanitaria también ha rastreado la presencia de bandas criminales locales, las cuales podrían entrar también en la confrontación o convertirse en subordinados de las ACSN o alguno de los grupos presentes, agravando la situación que ya de por sí es complicada debido a los homicidios que han ocurrido durante lo que va del 2026.
“Es preciso remarcar que Maicao, por su condición de zona de frontera con Venezuela y su función como corredor de movilidad de personas, bienes y economías lícitas e ilícitas, ha favorecido la presencia de grupos armados ilegales y estructuras de criminalidad organizada con capacidad de ejercer control territorial y social sobre el municipio" indicó la Defensoría.
En el documento de Alerta Temprana, la Defensoría también planteó por lo menos 18 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades para proteger a la población y evitar fenómenos criminales como el reclutamiento infantil y el fortalecimiento de la investigación judicial.
Rafael Alberto Aristizábal
Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...