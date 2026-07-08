Investigan presuntos panfletos extorsivos dirigidos a líderes comunales del Huila

Neiva

Las autoridades, mantienen un trabajo conjunto para verificar cada una de las denuncias presentadas por la comunidad y las publicaciones que han circulado en redes sociales. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la veracidad de los panfletos, por lo que el caso continúa en etapa investigativa.

Las denuncias conocidas en las últimas horas, sobre citaciones y obligaciones, indican que, al parecer, algunos líderes comunales habrían recibido citaciones o panfletos en los que, presuntamente, se les ordena cobrar dinero a caficultores y otros productores rurales. Ante la gravedad de la situación, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer si estos documentos son auténticos o forman parte de una estrategia de intimidación.

Según Liliana Vásquez, secretaria de gobierno departamental, comento que “las indagaciones no se limitan a un solo municipio. Además de las alertas conocidas en Algeciras, también se recopila información sobre situaciones similares en Gigante, Campoalegre y otros sectores del departamento, con el propósito de determinar si existe un patrón común detrás de estas amenazas”.

La preocupación crece entre diferentes gremios del Huila, entre ellos caficultores, ferreteros y transportadores, quienes aseguran que las extorsiones continúan y van en aumento. Voceros consideran que esta problemática debe recibir mayor atención por parte del Gobierno Nacional.